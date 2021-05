Immobel und Allianz schließen Kaufvertrag für Commerce 46

Immobel unterzeichnet einen Verkaufsvertrag mit der Allianz, die das BREEAM Outstanding zertifizierte und CO₂-neutrale Gebäude Commerce 46 im Europaviertel in Brüssel erwerben wird. Damit reicht Immobilie das Gebäude nach einer Haltedauer von zweieinhalb Jahren weiter.

.

Immobel gibt den Verkauf der Anteile der Eigentümergesellschaft des Commerce 46 an die Allianz Real Estate bekannt, die im Namen mehrerer Unternehmen der Allianz-Gruppe handelt. Das Bürogebäude befindet sich an der Ecke der Rue Belliard/Belliardstraat und der Handelsstraat/Rue du Commerce im Europaviertel in Brüssel. Das Gebäude entspricht dem Bestreben von Immobel, nachhaltige, zukunftssichere Gebäude an strategischen Standorten in der Nähe von Mobilitätsknotenpunkten zu entwickeln. Das Gebäude hat 12 Stockwerke und eine Fläche von ca. 14.200 m². Im April letzten Jahres (2020) unterzeichneten Immobel und ING einen Mietvertrag über 9 Jahre für das Gebäude.



Das nachhaltige Bürogebäude wird im dritten Quartal 2022 fertiggestellt und ist das Resultat der gemeinsamen Expertise von Office Architects (Kersten Geers und David van Severen) und Jaspers-Eyers.



„Um die Auswirkungen auf das Klima zu minimieren, wurde ein CO₂-neutrales Gebäude gewählt, das umweltfreundliche Energiequellen wie Geothermie und Solaranlagen nutzt. Das flexible Design, die großen Räume mit höchstmöglicher Tageslichtnutzung und die bepflanzten Flächen tragen zu einer zukunftssicheren Bürolösung bei, bei der das Wohlbefinden und der Komfort der Nutzer im Vordergrund stehen“, sagt Adel Yahia, Geschäftsführer von Immobel Beligum.



„Der Erwerb dieses Grade A Core Objekts im Herzen des stabilen Brüsseler Europaviertels sorgt für eine geografische Diversifizierung innerhalb unseres Portfolios. Die Seltenheit von Gebäuden dieser Qualität in Brüssel erhöht die Widerstandsfähigkeit des Objekts, das bereits vollständig an einen starken Mieter vermietet ist und als solches einen langfristigen Cashflow für unsere Investoren bieten wird. Commerce 46 spiegelt das Modell des zukünftigen Büros wider, in das wir investieren wollen - eine erstklassige Lage kombiniert mit modernster Technologie sowie höchsten ESG-Leistungsstandards“, kommentiert Vincent Wathelet, Leiter von Belux für Allianz Real Estate.



JLL und CBRE haben Immobel und Allianz Real Estate bei dieser Transaktion beraten.