Immo-Portal-Services siedelt sich neu in Magdeburg an

Die Immo-Portal-Services GmbH, begleitet von Aengevelt bei der Suche nach einem geeigneten Standort in Magdeburg, hat dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 165 m² Bürofläche in dem modernen Verwaltungs- und Dienstleistungskomplex Maxim-Gorki-Straße 10-14 in Magdeburg-Stadtfeld für die Einrichtung einer neuen Niederlassung angemietet. Mit dem Abschluss sind die Büroflächen in dem Objekt vollvermietet. Vermieter der Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von rd. 11.000 m² ist ein von der Gebau Fonds GmbH verwalteter Immobilienfonds. Mietbeginn ist der 01. Oktober 2018.

