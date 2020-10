Immo One investiert in die Bad Kreuznacher Innenstadt

Die Immo One Group investiert trotz der anhaltenden Corona-Krise in ein Einzelhandels- und Hotelareal in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone. Der Standort des Komplexes umfasst das gesamte ehemalige Boecker-Kaufhaus im Bereich der Mannheimer Straße und der Kreuzstraße und liegt somit in der besten Innenstadtlage. Als bedeutenden Mieter für die Obergeschosse konnte das in Bad Kreuznach ansässige Unternehmen die Hotelkette B&B Hotels gewinnen.

Aus Sicht der Immo One Group wird die Belebung des Areals in der Mannheimer Straße 119-125 das Stadtbild sehr positiv beeinflussen und Bad Kreuznach als Wirtschaftsstandort stärken. Ferner entstehen durch das Hotel, das spätestens bis zum Sommer 2023 eröffnet werden soll, neue Arbeitsplätze.



Geplant ist das Hotel mit circa 110 Zimmern, die sich auf insgesamt drei Obergeschosse verteilen werden. Im Erdgeschoss des Gebäudes entstehen moderne Ladengeschäfte, die die Bad Kreuznacher Fußgängerzone spürbar aufwerten und beleben werden. Geplant ist die Ansiedlung von fünf namhaften Einzelhändlern, die das vorhandene Warensortiment in der Fußgängerzone abrunden. Das renommierte Backhaus Lüning, dass die Passanten auch aktuell mit frischen Backwaren versorgt, plant darüber hinaus die Vergrößerung des Back Cafés. Über den Dächern der Stadt entstehen im vierten Obergeschoss Wohnräume mit Blick über die Stadtgrenzen hinaus. Ferner stehen den Kunden und Mietern moderne und innovative Park- und Mobilitätsflächen im Untergeschoss zur Verfügung. Zur Unterstützung des städtischen Mobilitätskonzepts sind außerdem E-Bike-Ladestationen vorgesehen.



„Wir sind sehr stolz, dass wir trotz der Corona-Krise und der sehr angespannten Situation im Hotel- und Gastronomiebereich B&B Hotels vom Standort Bad Kreuznach überzeugen konnten. Als ortsansässiges Unternehmen freuen wir uns umso mehr, dass wir durch die Belebung des Areals und der Schaffung von innovativen Einkaufserlebnissen maßgeblich Verantwortung für unsere Stadt übernehmen können“, erklärt Marco Mattes, Geschäftsführer der Immo One Group. Bei der Auswahl der passenden Mieter orientiert sich die Immo One Group konsequent an den Ansprüchen der Stadt und dem Bedarf der Menschen vor Ort. „Wenn es uns gelingt, dass die Leute mit Freude in unsere Stadt zum Einkaufen kommen und dies als tolles Erlebnis in Erinnerung behalten, profitiert davon nicht nur die Innenstadt, sondern letztlich die gesamte Region“, ist Mattes überzeugt.