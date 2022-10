Immo-Log und Evolutiq gründen Joint Venture

Evolutiq hat für ein von ihr betreutes Vermögen ein Joint Venture mit der Immo-Log GmbH geschlossen. Das kürzlich gegründete Joint Venture entwickelt in Osnabrück-Hellern eine rund 50.000 m² große Industriehalle. Die voraussichtliche Fertigstellung der insgesamt fünf Units in drei Gebäudekörpern ist für Anfang 2024 geplant. Das Multi-Tenant-Objekt ist nach modernen ESG-Kriterien mit flexibler Nutzung für unterschiedliche Branchen ausgerichtet.

Mit ihrer starken industriellen Basis ist die Region Osnabrück ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland. Die verkehrstechnisch sehr gute Lage mit unmittelbarer Anbindung an die A1 und die A31 ermöglicht eine schnelle Verbindung zu den europäischen Haupt-See-Häfen in Deutschland und den Benelux-Staaten.