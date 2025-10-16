Immo Hub Leipzig baut Investmentgeschäft und Standort aus

Die Immo Hub GmbH aus Leipzig erweitert ihr Geschäft um eine eigene Investment-Sparte und eröffnet einen zweiten Standort in der Tschaikowskistraße. Mit neuem Fokus auf Wohnanlagen reagiert das Unternehmen auf stabile Nachfrage im Segment der Mehrfamilienhäuser.

.

Während viele Maklerunternehmen angesichts steigender Zinsen und komplexer Rahmenbedingungen auf Konsolidierung setzen, will die Leipziger Immo Hub GmbH bewusst in die Offensive gehen. In diesem Zuge erweitert das Maklerunternehmen sein Leistungsportfolio um die Bereiche Wohnanlagen und Zinshäuser und eröffnet einen weiteren Standort in der Stadt.



Seit September 2025 ergänzt die neu gegründete Immo Hub Investment GmbH das Geschäftsfeld. Gemeinsam mit Gero Pandorf richtet sich das Unternehmen damit gezielt an private und institutionelle Anleger, die in renditestarke Immobilien investieren möchten.



Mit derzeit elf Mitarbeitenden und rund 150 vermittelten Immobilien pro Jahr zählt Immo Hub zu den aktivsten Maklerhäusern der Region. „Wir begleiten in Leipzig nahezu jeden zweiten Tag einen Notartermin – das zeigt, wie stark wir im Markt verankert sind“, sagt Geschäftsführer Robin Tobermann.



Neben dem klassischen Segment von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen wird nun auch das professionelle Investmentgeschäft ausgebaut. „Die Nachfrage nach Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern ist trotz der aktuellen Marktlage stabil. Genau hier sehen wir große Chancen, weil Investoren zunehmend auf Qualität, fundierte Analyse und lokale Expertise setzen“, erklärt Tobermann.



Mit der Standorterweiterung und dem neuen Investmentfokus ist die strategische Richtung klar: Immo Hub strebt eine Expansion nach Dresden und Berlin an, um mittelfristig seine Marktposition überregional zu stärken. „Unser Ziel ist es, als führender Immobilienpartner in Mitteldeutschland wahrgenommen zu werden – mit dem Anspruch, höchste Qualität, Transparenz und Effizienz zu bieten“, fasst Tobermann zusammen.