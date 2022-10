Mit dem Bürogebäude B9 entsteht nun der zwölfte Neubau auf dem Campus „Am Oktogon“ in Deutschlands größtem Technologiepark. Die Immobilien-Experten-AG als Projektentwickler und Bauherrenvertreter legte am Dienstag den Grundstein für das nachhaltige und energieeffiziente Gebäude an der Hermann-Dorner-Allee in Berlin-Adlershof.

