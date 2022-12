Das Londoner Unternehmen Immersive Gamebox hat am 13. Dezember seinen ersten 154 m² großen Gaming-Raum in Deutschland eröffnet. Der interaktive Spieleraum befindet sich in den S-Bahnbögen an der Dircksenstraße 92 im Alexa. Neben vielen Standorten in den Vereinigten Staaten gibt es die intelligenten Gameboxes auch bereits in Großbritannien. Der Berliner

[…]