Die Immero Real Estate Group hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Braunschweig im Rahmen eines off-market Deals an das Family Office einer ortsansässigen Unternehmerfamilie verkauft. Hauptmieter der, in der Poststraße 14 gelegenen und ca. 2.500 m² BGF umfassenden, Immobilie sind der Bekleidungsfilialist Ernsting‘s Family sowie ein filialisierter

[…]