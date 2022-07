Immero veräußert Off-Market am Bahnhof Fulda

Immero hat eine Gewerbeliegenschaft am Hauptbahnhof des hessischen Oberzentrums Fulda veräußert. Die Immero Real Estate Group hatte die Immobilie am Bahnhof 12 und 12a von einem größeren Leerstand in die Vollvermietung geführt und konnte so den Net-Asset-Value des Objekts entsprechend steigern. Käufer ist das Family Office einer hessischen Unternehmerfamilie, das sein Portfolio so um ein nachhaltiges Anlageobjekt erweitern konnte. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Ralf Fladung Immobilien GmbH & Co. KG hat den Off-Market Deal eingefädelt.

.

Zu den Mietern auf ca. 2.700 m² Mietfläche zuzüglich 40 Stellplätzen zählen heute die Deutsche Post AG, die Bahngesellschaft SBB Cargo, die Behörde der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, eine mittelständische Anwaltskanzlei, die Immobilienabteilung VR Bank Fulda sowie ein gehobener Friseursalon. Die Liegenschaft umfasst insgesamt 3.350 m² BGF auf 2.500 m² Grundstück.



Die Stadt Fulda verfügt als urbanes Zentrum der Metropolregion Osthessen über ein Einzugsgebiet von ca. 400.000 Menschen. Der ICE-Bahnhof fungiert durch seine zentrale Lage in Deutschland als wichtiges und zentrales ICE-Drehkreuz und Knotenpunkt. Bedeutsame Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen laufen hier zusammen.