Immero und Home HT starten Kooperation

Immero und Home HT sind eine langfristige Kooperation eingegangen. Die Partner wollen in den nächsten Jahren mit Yuma Managed Apartments gemeinsam wachsen. Das Projekt bietet hochwertig ausgestattete, möblierte Apartments in urbanen Lagen an. Immero wird die entsprechenden Immobilien entwickeln und Home HT wird sich um das voll digitalisierte Mietmanagement kümmern.

Home HT ist ein digitaler Hausverwalter und Mietmanager. Die gesamten Vermarktungs-, Vermietungs-, Verwaltungs- und Reparaturarbeiten werden von Home HT übernommen. Die Home HT App bietet Mietern diverse nützliche Funktionen, wie digitale Vertragsunterzeichnungen, die direkte Kommunikation zu ihrem Hausverwalter Home HT oder einfache Buchungen von Dienstleistungen, als auch Internet- und Stromverträge. Das Self-Tour-Feature ermöglicht darüber hinaus eigenständig Wohnungsbesichtigung ohne Massenauflauf.



Die Immero-Gruppe möchte mit ihrer Marke Yuma Managed Apartments eine Vorreiterrolle im digitalen Management von Appartementhäusern einnehmen. Für die nächsten Jahre planen die beiden Partner signifikantes Wachstum in geeigneten Städten in Deutschland. Das erste Yuma-Haus befindet sich aktuell in Leipzig in der Umsetzung.