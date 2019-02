Immero sichert sich Value-Add-Objekt in der Remscheider Innenstadt

Geschäftshaus in Remscheid

Die Immero Real Estate Group hat ein gemischt genutztes Geschäftshaus in der 1A-Lage von Remscheid erworben, das direkt an das Einkaufszentrum Allee-Center grenzt. Die Immobilie umfasst ca. 7.000 ²m BGF, weist eine hervorragende Bausubstanz mit Natursteinfassade vor und wurde vor der Beurkundung für 10 Jahre an einen filialisierten Retailer vermietet. Der Verkäufer war ein privates Investmentkonsortium, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Durch die Up-Front-Vermietung haben wir einen entsprechenden Value-Add gehoben und so ein hoch rentierliches und Cash-Flow orientiertes Investment geschaffen, das weit über dem Marktdurchschnitt performt“, sagen die Verantwortlichen der Immero-Holding. Die Unternehmensgruppe verfolgt die Investmentstrategien „Immero Family Office“ und „Immero Institutional Investors“. Die Immobilie in der Alleestraße 68 fließt in das Family Office.

