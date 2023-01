Nach einem Jahr Planungszeit liegt nun die Baugenehmigung vor: Immero kann am Kopf des Kieler Hörn das Yuma Kiel in die Realisierung schicken. Auf dem Ende 2021 erworbenen Grundstück in der Bahnhofsstraße plant der Investmentmanager 133 Apartments, die in den kommenden Monaten von Zech-Bau errichtet werden.

Fotos: Immero Holding GmbH



[…]