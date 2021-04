Immero baut YUMA-Apartmentanlage in Leipzig

Das Investmenthaus Immero wird 86 möblierte Longstay-Apartments in der Berliner Straße 7a+b

in Leipzig in unmittelbarer Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs entwickeln. Die Immobilie unter der

Marke YUMA (Your Urban Managed Apartment) bietet ein voll digitales Mietmanagement, ist hochwertig ausgestattet und erfüllt hohe Designansprüche. Das Gebäude wird in innovativer System- und Modulbauweise errichtet. Die Baugenehmigung liegt vor.

.