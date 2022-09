Das Franchise-Konzept „Immergrün“ eröffnet einen Standort in der Fußgängerzone von Paderborn, in unmittelbarer Nachbarschaft namhafter Filialisten und Gastrokonzepten. Brockhoff Retail vermittelte, mit einem Exklusivmandat für die Vermarktung des Objekts in der Westernstraße beauftragt, das passende Ladenlokal in 1a-Lage der Innenstadt.

[…]