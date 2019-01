Immac stellt Bauantrag für Betreute Wohnen-Einrichtung in Lengede

Die Immac Wohnbau GmbH hat den Bauantrag für den Neubau einer Einrichtung für Betreutes Wohnen im niedersächsischen Lengede eingereicht. Entstehen wird ein zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Mit den 32 Wohneinheiten, welche in Zwei- und Dreizimmerwohnungen aufgeteilt sind, werden auch vier rollstuhlgerechte Wohnungen ausgeführt. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen ca. 45,6 m² und 77,8 m². Das Gebäude ist nicht unterkellert und verfügt weiterhin über 17 Außenstellplätze. Geplanter Baubeginn ist im 2. Quartal 2019.

Die Immac Sozialbau GmbH kann mit dem Neubau einer stationären Pflegeeinrichtung in Lengede nach dem unvorhersehbaren Grundwasseranstieg weiterbauen. Nach der kurzfristigen Behinderung der Baustelle auf Grund von gestiegenem Grundwasser, kann der Bau seit Anfang Dezember fortgesetzt werden. Der Bauablauf wurde den Umständen entsprechend angepasst, sodass ein anderer Bauabschnitt vorgezogen werden konnte. Die Grundsteinlegung für den Neubau der stationären Pflegeeinrichtung ist für Ende Januar 2019 geplant.



Der Neubau der Einrichtung für Betreutes Wohnen in Lengede ist nach dem Neubau einer stationären Pflegeeinrichtung in Lengede, dem Seniorenzentrum in Dänisch-Nienhof an der Eckernförder Bucht (30 Einzelzimmer als Erweiterungsbau zum Bestandshaus) und dem Service-Wohnen in Soltau (30 Wohnungen), das vierte Bauprojekt, welches die Dorea nach Fertigstellung durch die Immac Sozialbau GmbH und der Immac Wohnbau GmbH als Betreiber übernimmt.