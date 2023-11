Die Immac Group schickt den P-AIF Immac 125. Renditefonds in den Vertrieb. Der durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH aufgelegte Publikums-AIF mit einer Mindestbeteiligung von 20.000 Euro investiert in die Klinik im Kurpark in Bad Rothenfelde .

Fotos: Immac



[…]