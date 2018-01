Immac Sozialimmobilien 82.Renditefonds vollständig platziert

Die Hamburger Immac Immobilienfonds GmbH hat den elften, durch ihre KVG, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG, aufgelegten Spezial-AIF „Immac Sozialimmobilien 82.Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ nach knapp zwei Monaten platziert.

Der AIF investiert in einen Neubau eines Seniorenpflegeheims in Kamenz mit 116 Betten in 94 Ein- und 11 Doppelbettzimmern. Das Objekt wurde durch die Immac Sozialbau errichtet und ist langfristig verpachtet. Pächter ist die Azurit Rohr GmbH Natürlich Leben im Alter. Das Investitionsvolumen beträgt rund 12,4 Millionen Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 5,9 Millionen Euro.