Immac platziert S-AIF 113. Renditefonds vollständig

Neben den Platzierungen der zwei S-AIF „Irland IV“ und „110. Renditefonds“ hat die Immac Immobilienfonds GmbH nun auch den durch ihre KVG HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH aufgelegten Spezial-AIF „Immac Sozialimmobilien 113. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ innerhalb kürzester Zeit platziert.

.

Der Spezial-AIF hat eine Laufzeit von 15 Jahren und investiert in eine Seniorenresidenz mit derzeit 28 vollstationären Pflegeplätzen, acht Pflegehotelplätzen und 60 Servicewohnungen im niedersächsischen Bad Bevensen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 13,7 Millionen Euro, davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 6,7 Millionen Euro.



„Das Konzept des Servicewohnens entspricht der Erwartungshaltung vieler zukünftiger Seniorinnen und Senioren und trägt somit der prognostizierten demographischen Entwicklung Rechnung. Entsprechend hat diese Wohnform ihren festen Platz in den Portfolien von Anlegern und Vertrieben gefunden“, erklärt Immac Immobilienfonds GmbH Geschäftsführer Florian M. Bormann die reibungslose Platzierung.



Parallel zur Übernahme durch Immac im Mai 2021 wurde ein Pachtvertrag mit der Convivo Park Bad Bevensen GmbH & Co. KG als neue Betreiberin abgeschlossen. Aktuell werden im Rahmen der langfristigen Betriebsstrategie von Convivo der Bereich der vollstationären Pflege als auch die Pflegehotelplätze in Servicewohnungen umfunktioniert, um die Seniorenresidenz zukünftig ausschließlich als Servicewohnanlage im Premium-Segment zu betreiben. Die Umstrukturierungsmaßnahmen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein.