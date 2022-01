Immac platziert S-AIF 110. Renditefonds vollständig

Noch vor Jahresende konnte die Immac Immobilienfonds die Platzierung des S-AIF „Immac Sozialimmobilien 110. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ erfolgreich abschließen. Das eingeworbene Kapital beträgt rund 6,7 Mio. Euro, das Investitionsvolumen liegt bei gesamt 13,89 Mio. Euro.

Der geschlossene Spezial Alternative Investmentfonds mit einer Laufzeit von 20 Jahren wurde für semiprofessionelle und professionelle Anleger mit einer Mindestanlagesumme von 200.000 Euro emittiert. Er investiert in die Altenpflegeeinrichtung „Seniorenhaus Zell“ (Waldsteinweg 23) in Bayern mit zukünftig 130 Pflegeplätzen, davon 86 in Einzel- und 44 in Doppelzimmern. Als Pächter fungiert die Careciano-Gruppe. Immac hatte die Immobilie im Sommer 2021 akquiriert [wir berichteten].