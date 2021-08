Immac platziert Renditefonds 106 und 107

Die Hamburger Immac Immobilienfonds GmbH hat in diesem Monat die vollständige Platzierung der Spezial-AIFs „Immac Sozialimmobilien 106. Renditefonds“ und „Immac Sozialimmobilien 107. Renditefonds“ gemeldet. Beide Platzierung erfolgte laut des Unternehmens „recht zügig“.

.

Immac Sozialimmobilien 107. Renditefonds

Der S-AIF „Immac Sozialimmobilien 107. Renditefonds“ richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger, die sich ab 200.000,00 Euro an dem Seniorenzentrum „Haus Friedeburg“ in Friedeburg, Niedersachsen beteiligen. Die Zeichnung erfolgte ausschließlich durch institutionelle Investoren.



Die 1995 errichtete und 2001 erweiterte Pflegeeinrichtung „Haus Friedeburg“ verfügt über 61 Betten in 37 Einzel- und 12 Doppelbettzimmern, sowie fünf Einheiten betreutes Wohnen. Fünf weitere Einheiten betreutes Wohnen sind ab Juni 2022 geplant. „Haus Friedeburg“ ist langfristig an die Seniorenbetreuung Friedeburg GmbH, eine Tochter der renommierten Convivo Life GmbH, verpachtet.



Das eingeworbene Kapital des Immac Sozialimmobilien 107. Renditefonds beträgt 4,2 Millionen Euro, das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rund 7,74 Millionen Euro. Während der 15-jährigen Laufzeit sollen prognosegemäß 4,5 Prozent p. a.* in monatlichen Tranchen an die Anleger ausgeschüttet werden.



„Gesundheitsimmobilien haben auch während der Pandemie ihre Verlässlichkeit unter Beweis gestellt, so dass die schon lange attraktive Assetklasse bei vielen Investoren noch einmal stark an Bedeutung gewonnen hat. Die schnelle Platzierung des 107. Renditefonds, wie auch des 106. Renditefonds, den wir letzte Woche ebenfalls in kurzer Zeit schließen konnten, belegt die hohe Akzeptanz von Vertrieben und Investoren an betreuten Wohnformen. Geführt von kompetenten Betreibern garantieren sie eine lukrative, langfristige Rendite“ kommentiert Florian M. Bormann, Immac Immobilienfonds GmbH Geschäftsführer, die schnelle Platzierung des Fonds.



Immac Sozialimmobilien 106. Renditefonds

Bei dem Spezial-AIF „Immac Sozialimmobilien 106. Renditefonds beträgt das eingeworbene Kapital rund 9,15 Millionen Euro, das Investitionsvolumen liegt bei gesamt 18,88 Millionen Euro. Der geschlossene Publikums-Alternative Investmentfonds hat eine Laufzeit von 25 Jahren und investiert in die Amalie Seniorenresidenz Leipzig in Sachsen mit 144 Einheiten des betreuten Wohnens, betrieben von der Amalie Verwaltungs GmbH.



"Die wirtschaftliche Tragfähigkeit von betreuten Wohnformen, die die Betreuung selbst im Pflegegrad 5 anbieten, hat hier zu einer hohen Nachfrage geführt“, so Bormann.