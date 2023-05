Immac platziert 123. Renditefonds

Die IMMAC Immobilienfonds GmbH hat den durch ihre KVG HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH aufgelegten Spezial-AIF IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft innerhalb kürzester Zeit platziert.

.

Der Spezial-AIF hat eine Laufzeit von 15 Jahren und investiert in die Altenpflegeeinrichtung „Residenz am Harrl“ mit derzeit 128 vollstationären Pflegeplätzen, aufgeteilt in 78 Einzel- und 25 Doppelzimmer in der Fürst-Adolf-Straße 6-10 im niedersächsischen Bad Eilsen. Das Investitionsvolumen beträgt 17,4 Millionen Euro, davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 11,1 Millionen Euro.



Parallel zur Übernahme der Seniorenresidenz schloss Immac im Juli 2022 einen Pachtvertrag mit der Careciano GmbH für den Betrieb der Einrichtung ab[wir berichteten]. Gemeinsam mit Careciano wurden bereits erste Investitionen in die Einrichtung getätigt, um das vorhandene Pflegeangebot aufzuwerten und zur nachhaltigen Stärkung der Einrichtung im bestehenden Wettbewerbsumfeld beizutragen.



„Der Fonds hat sich bei privaten und institutionellen Anlegern einer hohen Nachfrage erfreut! Trotz der hohen Eigenzeichnung von Banken, konnte noch eine Tranche für unseren Dachfonds reserviert und damit das erste Investment für den Dachfonds platziert werden“, erklärt Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH.