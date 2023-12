Immac kauft Pflegeheim Zur Waldburg in Lentföhrden

Die Immac Group hat eine Pflegeeinrichtung im Landkreis Segeberg erworben. Die neuerworbene Einrichtung in Lentföhrden verfügt über insgesamt 90 vollstationäre Pflegeplätze. Der Übergang von Nutzen und Lasten fand am 1. Dezember 2023 statt. Mit dem Ankauft wächst das Immobilienportfolio von Immac in Schleswig-Holstein auf 14 Pflegeimmobilien.

Die Pflegeimmobilie „Alten- und Pflegeheim Zur Waldburg“ mit der Adresse Zur Waldburg 28 in Lentföhrden verfügt über 90 vollstationäre Pflegeplätze, aufgeteilt auf 28 Einzel- und 31 Doppelzimmer. Die Nutzfläche des Objekts beträgt insgesamt rund 4.100 m². Um die langfristige Attraktivität der Einrichtung sicherzustellen, wurde im Zuge der Übernahme die Einzelzimmerquote kalkulatorisch auf 75 % erhöht. Im Zuge des Immobilienerwerbes konnte die Immac die Berliner Inter Pares Gruppe in die Transaktion einbinden, die den im Insolvenzverfahren befindlichen Betrieb übernommen hat. Der Betrieb der Einrichtungen wird somit auf Basis eines neu abgeschlossenen Pachtvertrages mit einer Grundlaufzeit von 20 Jahren durch die Inter Pares Seniorenzentrum Lentföhrden GmbH fortgeführt, die den Erhalt der Pflegeplätze sowie Arbeitsplätze durch die Betriebsübernahme langfristig sicherstellt.



„Die erfolgreiche Umsetzung dieser Transaktion zeigt einmal mehr die Wichtigkeit privater Investoren im Healthcare-Bereich. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Immac und der Inter Pares Gruppe, konnte in der von der Schließung bedrohten Pflegeeinrichtung „Zur Waldburg“, der Erhalt der Pflegeplätze sowie der Arbeitsplätze langfristig sichergestellt werden.„, erläutert Jonas Haase, Transaktionsmanager Healthcare. “Gerade in der aktuellen Marktphase, bewährt sich das Betreiber-Investor-Modell durch die notwendige Planungssicherheit sowohl für den Betreiber als auch für den Immobilieninvestor“.



Die Pflegeimmobilien wurden für die Emission eines geschlossenen Spezial-AIF mit einer Mindestzeichnungssumme von 200.000,00 Euro erworben. Vermittelt wurde die Pflegeeinrichtung durch die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG.