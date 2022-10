Die Immac Group hat für die Emission eines geschlossenen Spezial-AIF die Transaktion die Seniorenresidenz „Haus Flammberg“ in Arnsberg erworben. Der Übergang von Nutzen/Lasten wurde am 01. Oktober 2022 vollzogen. Die Seniorenresidenz in der Karolinenstraße 1-3 verfügt über 85 Pflegeplätze, aufgeteilt auf 67 Einzelzimmer und 9 Doppelzimmer.

[…]