Immac in Rinteln im Endspurt

Die Immac Sozialbau GmbH freut sich über große Fortschritte bei ihren beiden Neubauprojekten in Rinteln. Das seit 2022 im Bau befindliche Seniorenpflegeheim in der Dauestraße steht kurz vor der Fertigstellung. Bereits Ende August dieses Jahres soll das Objekt bezugsfertig an den neuen Betreiber, David Seidler von der S&W Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen, übergeben werden.

Unter dem Namen „Senioren- und Pflegeeinrichtung Am Doktorsee“ werden künftig 124 vollstationäre Pflegeplätze, aufgeteilt in 100 Einzelzimmer und zwei Wohngruppen für jeweils 12 Personen für pflegebedürftige Menschen zur Verfügung stehen. Auf dem rund 5.200 m² großen Grundstück südlich der Rintelner Innenstadt sind zudem 18 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Das Investitionsvolumen des Bauvorhabens beträgt rund 15 Millionen Euro. Erst im vergangenen November feierte Immac das Richtfest für die Pflegeeinrichtung [wir berichteten].



Nach der für Ende August 2023 geplanten Schlüsselübergabe an den Betreiber wird der September für die Möblierung der Zimmer und Aufenthaltsräume genutzt. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf eine moderne und wohnliche Einrichtung gelegt, die den Ansprüchen der Pflegebedürftigen gerecht wird und gleichzeitig zu einer Wohlfühlatmosphäre beiträgt. Der Startschuss für die Inbetriebnahme der „Senioren- und Pflegeeinrichtung Am Doktorsee“ soll bereits im Oktober 2023 fallen.



Auch die Planungen für das zweite Rintelner Bauprojekt in der Klosterstraße schreiten voran. Hier entsteht ein viergeschossiges Gebäude mit 30 Senioren-Service-Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sowie 11 Wohnungen ohne Nutzerkreisbeschränkung im Dachgeschoss. Zusätzlich sind im Erdgeschoss eine Dialysepraxis und ein Gemeinschaftsraum für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Service-Wohnens vorgesehen. Eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen und oberirdische Stellplätze runden das Bauvorhaben ab. Die Grundstücksflächen hierfür hatte Immac im Dezember 2020 erworben [wir berichteten].



Der von der Bundesregierung beschlossene Stopp der KfW-Effizienzhaus-Förderung im Jahr 2022 und die zusätzlich stark gestiegenen Baustoffkosten machten eine Neukalkulation des Gesamtprojektes erforderlich, so dass die Gespräche mit potenziellen Baupartnern neu aufgenommen werden mussten und das Bauvorhaben ruhte. Inzwischen zeichnet sich eine verlässliche Kalkulation für die Umsetzung des Bauvorhabens ab, so dass voraussichtlich noch in diesem Jahr mit dem Baubeginn gerechnet werden kann.