Immac feiert Richtfest in Soltau

Nur vier Monate nach der Grundsteinlegung für das Haus im niedersächsischen Soltau, wurde in der vergangenen Woche das Richtfest mit den beteiligten Baufirmen sowie Projektbeteiligten und zahlreichen Gästen sowie Anlegern im Rohbau gefeiert.

.

Gebaut werden 30 Service-Wohnungen und eine Gemeinschaftsfläche. Die Einheiten können durch Kapitalanleger als auch Eigennutzer erworben werden. Die Fertigstellung ist für Mitte Dezember 2017 geplant. Somit können die ersten Bewohner bereits Weihnachten in ihre neue Wohnung einziehen, die von der Dorea Gruppe betrieben werden.



Erst kürzlich hatte Immac die Fertigstellung der Service-Wohnanlage „Vierlanden“ in Hamburg-Bergedorf gemeldet. Der Projektentwickler hatte eine Wohnanlage mit 50 seniorengerechten Service-Wohnungen und einem Gemeinschaftsbereich errichtet, diese aber bis zur Fertigstellung nicht vollständig vermieten können. Die Einheiten sind im Teileigentum ausschließlich Kapitalanlegern zum Kauf angeboten worden. Die Vermarktung der restlichen freien Wohnungen in der Vierlandenstraße 29 hat jetzt die Firma Konstant Immobilien GmbH übernommen.