Immac feiert Grundsteinlegung für APH in Lengede

Am vergangenen Donnerstag hat Immac im Rahmen einer Feierstunde den Grundstein für den Neubau einer stationären Pflegeinrichtung mit 111 Pflegeplätzen in Lengede gelegt. „Ich freue mich, dass durch die gute Zusammenarbeit mit der Firma Immac zentrumsnah im kommenden Jahr der Neubau des Seniorenzentrums mit mehr als 100 Betreuungsplätzen eröffnet wird“, so Maren Wegener, Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede.

Das zweigeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss verfügt über 99 Einzelzimmer und 6 Doppelzimmer. In dem U-förmigen Gebäude werden zudem die hauseigene Küche und auch drei Gemeinschaftsräume Platz finden. Die Immac Sozialbau GmbH wird den Neubau von der Fa. Hanke Bau- und Projektentwicklungs GmbH als Generalunternehmer ausführen lassen. Laut Projektleitung Jasmin Albrecht und Frank Meyer von ist die Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr 2020 geplant. Betreiber der neuen Einrichtung wird die Dorea Familie, die bereits schon mehrere Projekte mit Immac durchgeführt hat.