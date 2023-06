Immac erwirbt zwei Pflegeeinrichtungen bei Duisburg

Die Immac Group erwirbt zwei Pflegeeinrichtungen in Alpen-Veen und Sonsbeck nord-westlich von Duisburg. Die zwei neuerworbenen Objekte verfügen über insgesamt 150 vollstationäre Pflegeplätze. Der Übergang von Nutzen und Lasten fand am 1. Juni 2023 statt.

.

Bei den zwei Pflegeimmobilien handelt es sich um das „Haus Sebastian“ in der Dickstraße 60 in Alpen-Veen, ausgestattet mit 74 vollstationären Pflegeplätzen, aufgeteilt auf 50 Einzel- und 12 Doppelzimmer, und das „Haus Schöneck“ in der Marienbaumer Straße 145 in Sonsbeck. Letzteres verfügt über 76 vollstationäre Pflegeplätze in 52 Einzel- und 12 Doppelzimmern.



Beide Einrichtungen sind auf die gerontopsychiatrische Fachpflege spezialisiert. Mit dem Erwerb der Einrichtungen trägt Immac der steigenden Nachfrage nach spezialisierten Angeboten für psychisch kranke ältere Menschen Rechnung. Den Betrieb der Einrichtungen wird künftig die inhabergeführte GPA Brunngraber Alpen GmbH und die GPA Brunngraber Sonsbeck GmbH übernehmen.



Die Pflegeimmobilien wurden für die Emission eines geschlossenen Spezial-AIF mit einer Mindestzeichnungssumme von 200.000 Euro erworben. Die Entscheidung, in diese beiden Immobilien zu investieren, basierte auf umfangreichen Marktanalysen der internen Research-Abteilung von Immac sowie einer sorgfältig durchgeführten technischen Due Diligence durch die Karl Hügerich GmbH. Mit diesen zwei Neuzugängen umfasst das Immobilienportfolio von Immac in Nordrhein-Westfalen nun 16 Pflegeimmobilien.



„Die erfolgreiche Umsetzung dieser Sale-Lease-Back-Transaktionen zeigt einmal mehr die hohe Attraktivität des Investor-Betreiber-Modells“, erläutert Jonas Haase, Transaktionsmanager Healthcare bei Immac. „Gerade in der aktuellen Marktphase, bewähren sich Sale-Lease-Back-Transaktionen durch die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit sowohl für den Betreiber als auch für den Immobilieninvestor“.