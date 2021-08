Immac erwirbt Woodlands House Nursing Home in Irland

Die Immac Group gibt den Erwerb des Woodlands House Nursing Home, eines Pflegeheims mit 26 Einzel- und fünf Doppelzimmern in Navan im County Meath in Irland, bekannt. Mit dieser Akquisition erhöht sich das Investitionsportfolio des Unternehmens in Irland auf sieben Pflegeheime.

.

Mit dem Woodlands House Nursing Home konnte Immac Capital (Ireland) Ltd. bereits die vierte Transaktion binnen 17 Monaten erfolgreich finalisieren. Zuletzt hatte das Unternehmen ein Pflegeheim in County Carlow erworben [wir berichteten]. Das jetzt erworbene vollstationäre Pflegeheim bietet mit 36 Pflegeplätzen Langzeit-, Kurzzeit- und Rekonvaleszenzpflege auf sehr hohem Niveau in einer häuslich anmutenden Umgebung. Eine Erweiterung der Einrichtung um 16 Einzelzimmer ist im Jahr 2022 geplant.



Betreiberin des Woodlands House Nursing Homes wird die Beechfield Care Group sein, ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Immac, die auch die Betreuung der übrigen zur Gruppe gehörenden Pflegeeinrichtungen in Irland verantwortet.