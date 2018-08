Das Transaktionsteam der Hamburger Immac Verwaltungsgesellschaft mbH hat eine Pflegeimmobilie „Am Frauenberg “ in Ellrich (Thüringen) gekauft. Die Einrichtung hat 56 vollstationäre Pflegeplätze plus ein ZBV und 11 Pflegeplätze als ambulant betreute Wohngemeinschaft. Betreiber der Einrichtung ist die Seniorenwerk gemeinnützige Heimträgergesellschaft mbH mit Sitz in Nordhausen. Über die Kaufpreishöhe wurde Stillschweigen vereinbart.

.