Immac erwirbt Seniorenhaus Zell in Bayern

Die Immac Group hat zum 1. Juli 2021 das Seniorenhaus Zell im bayerischen Fichtelgebirge erworben. Das seit 1996 in mehreren Bauabschnitten errichtete vollstationäre Pflegeheim wird künftig 130 Pflegeplätze, davon 86 in Einzelzimmern und 44 in Doppelzimmern, für Pflegebedürftige anbieten. Der Hamburger Investor zählt damit aktuell 149 Sozialimmobilien zu seinem aktiven Healthcare-Portfolio.

Parallel zur Übernahme der Immobilie, hat Immac einen 20-jährigen Pachtvertrag mit der Careciano GmbH aus Hamburg abgeschlossen, die seit dem 01.07.2021 als neue Betreiberin der Senioreneinrichtung fungiert. Das Seniorenhaus Zell ist die erste Kooperation zwischen Immac und der Careciano-Gruppe, die ihrerseits nun ihr jüngst erworbenes niedersächsisches Portfolio um einen Betrieb in Bayern erweitern konnte.



„Wir freuen uns sehr auf das erste gemeinsame Projekt mit Careciano. Careciano stellt eine Bereicherung für unser Betreiberportfolio dar und steht für qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung in gehobenem Ambiente. Durch die zukünftige Erhöhung der Einzelzimmerquote konnten wir den pflegerischen Betrieb nachhaltig sichern und die Pflegeeinrichtung somit gemäß AVPfleWoqG umstrukturieren“, teilt Andreas Jantsch mit, Transaktionsleiter Immac Healthcare.



Mit dem Erwerb des Seniorenhaus Zell verfolgt Immac die Emission eines Spezial-AIF für Anleger mit einer Mindestzeichnungssumme in Höhe von 200.000 Euro.