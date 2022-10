Immac erweitert irisches Healthcare-Portfolio

Die Immac Group investiert in das Pflegeheim Bethany House Nursing Home in Tyrrellspass, im irischen County Westmeath. Das private Pflegeheim wurde vor Kurzem erweitert und verfügt über 90 Betten. Mit der jüngsten Übernahme erhöht sich das Investitionsportfolio von Immac in Irland auf acht Pflegeheime mit insgesamt 498 Betten in Dublin, Meath, Westmeath, Kildare und Carlow.

.

„Die jüngste Akquisition unterstreicht das langfristige Engagement von Immac in Bezug auf den Ausbau des irischen Gesundheitsportfolios und stärkt unsere Position auf dem irischen Markt. Alle unsere Einrichtungen werden von unserem irischen Pflegeheimbetreiber, der Beechfield Care Group, betrieben„, so Noel Boyle, geschäftsführender Direktor von Immac Capital (Ireland) Ltd.



„Durch den jüngsten Zuwachs werden wir nun insgesamt 498 Betten anbieten und unsere Mitarbeiterzahl auf 545 erhöhen“, so Sarah McMickan, CEO Beechfield Care Group. McCann Fitzgerald unter der Leitung von Garreth O'Brien und JPA Brenson Lawlor standen Immac im Rahmen der Transaktion beratend zur Seite.