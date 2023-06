Immac ernennt Christoph Tomforde zum Vertriebsdirektor

Christoph Tomforde

© Immac

Seit 1. Juni 2023 verstärkt Christoph Tomforde als Vertriebsdirektor das Team der Immac Immobilienfonds GmbH. Zudem wechselt der langjährige Vertriebsvorstand Thomas F. Roth in den Aufsichtsrat der Immac Holding AG.

.

Im Zuge des vollzogenen Inhaberwechsels bei der Immac Group [wir berichteten] als Basis für die zukünftige strategische Ausrichtung, wurden gleichzeitig wichtige Personalentscheidungen getroffen.



Thomas F. Roth, seit 2004 als Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH tätig und seit 2007 Vertriebsvorstand der Immac Holding AG [wir berichteten], ist im Mai 2023 in den Aufsichtsrat der Holding gewechselt und hat infolgedessen Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH, die alleinige Verantwortung für das operative Tagesgeschäft übertragen. Gleichwohl wird Roth dem Unternehmen weiterhin treu bleiben und als Berater dem Vorstand sowie der Immac Immobilienfonds GmbH zur Seite stehen.



„Wir freuen uns, dass sich Thomas F. Roth trotz des Wechsels aus dem aktiven Geschäft in den Aufsichtsrat bereit erklärt hat, uns in den kommenden Jahren mit seiner Expertise beratend zur Seite zu stehen. Dies ermöglicht einen nahtlosen Übergang im Hinblick auf die gewachsenen Vertriebsstrukturen“, erklärt Florian M. Bormann.



Im Zuge dieser Veränderungen ist es gelungen, Christoph Tomforde ab dem 1. Juni für die Position des Vertriebsdirektors zu gewinnen. In dieser Schlüsselrolle wird er Florian M. Bormann bei der Weiterentwicklung der vertrieblichen Aktivitäten tatkräftig unterstützen.



Der gelernte Bankkaufmann Christoph Tomforde hat sich in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei Banken, Asset Managern und Emissionshäusern ausschließlich auf geschlossene und offene Alternative Investmentfonds (AIF) konzentriert und dabei eine breite Expertise im Vertrieb, der Strukturierung und dem Management von Alternativen Investments erworben. Zuletzt verantwortete er als Head of Alternative Investment Products die Produktseite beim Aufbau einer digitalen Private Wealth Plattform.



„Ich kenne die Immac Group seit fast 20 Jahren,“ so Christoph Tomforde. „Daher freue ich mich, die qualitativ hochwertigen Produkte und Managementdienstleistungen zukünftig mit voller Überzeugung gegenüber Investoren und Partnern vertreten zu dürfen„.



„Ich sehe uns in der neuen Konstellation und mit unserem neuen Kollegen Christoph Tomforde für die zukünftigen Herausforderungen sehr gut aufgestellt. Herr Tomforde bringt neben einer bereits bestehenden hohen Kenntnis der Immac-Produkte auch viel Erfahrung mit unterschiedlichsten Kundengruppen in die Vertriebsaktivitäten von Immac ein und wird somit eine sofortige Unterstützung für unser Unternehmen darstellen“, ergänzt Florian M. Bormann.