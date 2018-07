Immac Capital Irland stellt Stephen Gallagher als Direktor ein

Stephen Gallagher

Mit Wirkung zum 1. Juni 2018 wird Stephen Gallagher als Direktor der Immac Capital (Irland) Ltd. in der Immac group die Projektakquise in Irland übernehmen. Daneben übernimmt er den Bereich Fondscontrolling und Betreiberpflege vor Ort in Irland und wird hierbei von einem internationalen Team in Deutschland unterstützt. Stephen Gallagher kommt aus der Beechfield Group und hat neben seinen einschlägigen Finanzerfahrungen intensive Pflegeheimerfahrung in Irland sammeln können.

