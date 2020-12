Nach dem Kauf des Silberturms in Frankfurt ist jetzt bekannt geworden, dass sich die österreichische Imfarr und SN Beteiligungen auch den Nestlé-Campus in der Mainmetropole gesichert hat. Der Kaufvertrag für das „NEO Areal der Nestlé Deutschland" wurde am 18.12.2020 unterzeichnet. Laut Marktinformationen liegt der Kaufpreis bei ca. 130…

[…]