Das österreichische Familienunternehmen baut seine Pipeline in München weiter aus. Imfarr hat ein rund 7.000 m² große Grundstück in der Zamilastraße 27 in München-Riem von der Magna Real Estate AG erworben. Magna hatte in den letzten Monaten Baurecht für eine Neubebauung mit einer BGF von 28.750 m² geschaffen. …

[…]