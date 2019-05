Imbako plant Wohnbauprojekt in Ratingen

Die Imbako Group hat sich über ihre Tochtergesellschaft der Imbako Development UG ein Grundstück in Ratingen-Tiefenbroich gesichert und plant den Bau von 50 Wohneinheiten im Segment bezahlbarer Wohnraum. Verkäufer des Grundstücks ist eine Privatperson. Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen. Laut Imbako laufen aktuell die Abstimmungen mit der Baubehörde und den Bewilligungsbehörden für geförderten Mietwohnungsbau. Ein Projektstart ist aktuelle für Ende 2019/ Anfang 2020 geplant.

