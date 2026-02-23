Imaxxam verkauft Rewe-Markt in Wöllstadt an ABC-Immo

Imaxxam verkauft einen Nahversorger im Speckgürtel von Frankfurt: Der einzige Rewe-Markt in Nieder-Wöllstadt geht an die ABC-Immo GmbH. Das 2018 errichtete Objekt in der Straße „Am Lachengraben 1“ bietet 2.672 m² Bruttomietfläche, 140 Pkw-Außenstellplätze und eine DHL-Packstation. Das Asset stammt aus dem Spezialfonds „Property Invest Germany“ und wurde 2018 für das Portfolio erworben.

.

Das moderne Gewerbeobjekt in der Straße „Am Lachengraben 1“ wurde im Jahr 2018 erbaut und ist mit einer Bruttomietfläche von 2.672 m² langfristig zu 96,88 Prozent an die Rewe Markt GmbH vermietet. In der Gemeinde Wöllstadt mit insgesamt 6.700 Einwohnern ist dies der einzige Rewe-Markt, der zudem über eine sehr gute Verkehrsanbindung verfügt. Das einstöckige Gebäude sowie die dazugehörigen 140 Pkw-Außenstellplätze und eine DHL-Packstation befinden sich auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 9.392 m².



Imaxxam hatte die Einzelhandelsimmobilie 2018 für seinen Spezialfonds „Property Invest Germany“ (PIG) erworben. „Der Verkauf der Immobilie ist Teil unserer aktiven Portfoliostrategie. Nach einer erfolgreichen Haltedauer haben wir die Gelegenheit genutzt, das Objekt wertschaffend zu veräußern und gleichzeitig die Diversifizierung des Fonds weiter zu stärken“, sagt Christoph Geißler, Geschäftsführer von Imaxxam. Der PIG-Fonds wurde im Jahr 2017 im Auftrag von Union Investment aufgelegt und hält inzwischen 34 Immobilien in den Nutzungsarten Büro, Wohnen und Einzelhandel.



Die Gemeinde Wöllstadt liegt 33 Kilometer nordöstlich der Metropole Frankfurt am Main und profitiert von deren Nähe. Der Super- und Verbrauchermarkt ist aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der B3 und der guten Anbindung an Bus und S-Bahn sowohl für Pendler als auch für Besucher aus der Umgebung sehr gut erreichbar.



Die rechtliche Beratung übernahm Kucera. Vermittelt wurde die Transaktion durch die Imaxx Gesellschaft für Immobilien-Marketing mbH.