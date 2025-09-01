Planmäßiger Abschluss
Imaxxam übernimmt Wohnkomplex in Lüdenscheid-Honsel
Imaxxam hat heute den im Jahr 2023 per Forward Deal erworbenen Wohnkomplex in Lüdenscheid übernommen [wir berichteten]. Das Objekt mit 31 Wohneinheiten ergänzt den Fonds „GENO Rheinland Real Estate“. Der Neubau mit knapp 3.000 m² überzeugt durch hohe Bauqualität, KfW-55-Standard und eine attraktive Lage. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen.
Projektentwickler Zwei Invest hat den neu errichteten Wohnkomplex auf dem Grundstück in der Bromberger Straße 47-49 im Stadtteil Honsel planmäßig zum 1. September 2025 an den Asset Manager übergeben. Der bezugsfertige Neubau ist Teil des von Imaxxam verwalteten Immobilienfonds „Geno Rheinland Real Estate“ der Union Investment. Das Mehrfamilienhaus umfasst 31 Wohneinheiten und eine Gesamtwohnfläche von rund 2.800 m². Es zeichnet sich durch eine attraktive und verkehrsgünstige Lage aus. Imaxxam übernimmt bei dem Wohnkomplex sowohl das Portfolio- und Asset-Management als auch das Property-Management.
„Die Wohnanlage in Lüdenscheid ist ein hervorragendes Beispiel für modernes Wohnen. Mit seinem ausgewogenen Wohnungsmix und der verkehrsgünstigen Lage im Stadtteil Honsel ist das Objekt sowohl für Berufspendler als auch für Familien attraktiv“, sagt Christoph Geißler, Geschäftsführer der Imaxxam. „Durch die hohe Bauqualität und innovative Ausstattung fügt sich die Immobilie perfekt in unser Portfolio ein. Sie unterstreicht zudem unsere Strategie, langfristig in nachhaltige Wohnprojekte zu investieren, auch in kleineren Städten, die sowohl den Mietern als auch Investoren einen echten Mehrwert bieten. So schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Region.“
Verteilt auf fünf Etagen bietet das Mehrfamilienhaus einen attraktiven Mix aus 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Größen von ca. 67 m² bis 148 m². Jede Wohnung verfügt über ein lichtdurchflutetes Raumkonzept und ist mit großzügiger Terrasse, Dachterrasse, Balkon oder Loggia ausgestattet, was den Wohnkomfort zusätzlich erhöht. Zu jeder Wohneinheit gehören ein eigener Abstellraum und ein zusätzlicher Kellerraum. Separate Wäsche-/Trockenräume, Abstellräume für Rollatoren und Kinderwagen sowie ein Fahrradkeller im Untergeschoss runden das Raumangebot ab.
Das Gebäude hat zwei Eingänge sowie zwei Aufzüge und ist weitestgehend barrierefrei erschlossen. Es entspricht dem KfW-55-Standard und kombiniert seine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit den eingebauten Fußbodenheizungen. Zudem gibt es 33 Parkplätze und einen kleinen Spielplatz mit Grünanlage. Bushaltestellen, Schulen und Betreuungseinrichtungen sowie Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig zu erreichen.