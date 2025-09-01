Imaxxam übernimmt Wohnkomplex in Lüdenscheid-Honsel

Imaxxam hat heute den im Jahr 2023 per Forward Deal erworbenen Wohnkomplex in Lüdenscheid übernommen [wir berichteten]. Das Objekt mit 31 Wohneinheiten ergänzt den Fonds „GENO Rheinland Real Estate“. Der Neubau mit knapp 3.000 m² überzeugt durch hohe Bauqualität, KfW-55-Standard und eine attraktive Lage. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen.

