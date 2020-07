Imaxxam tätigt nächsten Ankauf für neuen Sezialfonds

Die Imaxxam Asset Management GmbH hat den zweiten Ankauf für ihren Spezialfonds „German Small Asset Invest“ erworben. Neu im Portfolio ist das Geschäftshaus „Schlick-Center“, das sich in gut sichtbarer Lage am nördlichen Eingang zur Fußgänger- und Haupteinkaufszone Neuwieds befindet. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen das Quartier Ruhr-Aue in Herdecke bei Dortmund gekauft, das ebenfalls in den für von Union Investment betreuten Anlegern gemanagten Fonds eingebracht wurde [wir berichteten].

.

Der Gesamtkomplex in der Langendorfer Straße 94 wurde 2014 erweitert und modernisiert. Er verfügt über knapp 16.000 m² Gewerbemietflächen mit einem Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, Medizin/Gesundheit, Fitness, Büro und Pkw-Stellplätzen. Die Liegenschaft wurde von einem, von der Dietz AG gemanagten, Fonds in Form eines Asset Deals veräußert. Der Verkäufer wurde hierbei von Clifford Chance beraten. Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde für die Käuferseite Noerr LLP tätig, für die technische Due Diligence war das Ing.-und Sachverständigenbüro Schultz aus Wetzlar verantwortlich.