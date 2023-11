Imaxxam sichert sich Wohnneubau in Lüdenscheid

Imaxxam hat 31 Mietwohnungen in Lüdenscheid für einen Spezialfonds der Union Investment im Rahmen eines Forward Deals erworben. Verkäufer ist die Zwei Invest GmbH.

.

Das in der Bromberger Straße 47-49 gelegene Gebäude verfügt auf einer Gesamtwohnfläche von 2.778 m² über einen ausgewogenen Wohnungsmix kleinerer Zwei-Zimmer-Apartments bis hin zu 3- und 4- Zimmer Wohnungen mit je einer Terasse, einem Balkon oder einer Loggia. Hinzu kommen 31 Stellplätze. Das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus wurde weitestgehend barrierefrei mit zwei Aufzügen konzipiert. Die Immobilie auf dem 3.712 m² großen Grundstück im Stadtteil Honsel wird voraussichtlich Q2 2024 fertiggestellt.



Das Objekt ist gut an die städtische Infrastruktur angebunden, Autobahn und Innenstadt sind schnell erreichbar. In der Nähe befinden sich fußläufig ÖPVN-Haltestellen, diverse Einkaufsmöglichkeiten und Schulen.



„Dieser Neubau passt sehr gut in unseren Spezialfonds Geno Rheinland Real Estate der Union Investment. Er entspricht unseren Anforderungen an Lage, Ausstattung und Nachhaltigkeit und diversifiziert weiter unser Portfolio“, erklärt Holger Kohl, Geschäftsführer der Imaxxam.



„Lüdenscheid profitiert von der Wohnungsknappheit und dem Mietpreisanstieg der nordrhein-westfälischen Großstädte. Es zieht immer mehr Menschen in die verkehrsgünstig gelegene märkische Kreisstadt.“, ergänzt Sezer Kagba, paritätischer Gesellschafter der Zwei Invest GmbH.



Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von der Käuferseite GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB beauftragt. Die technische Due Diligence erfolgte durch W+S Real Estate Services GmbH. Auf Verkäuferseite übernahm Eversheds Sutherland die rechtliche Beratung. Vermittelt wurde die Transaktion durch die Imaxx GmbH.