Imaxxam kauft voll vermietetes Büroobjekt „Cityflow“ in München

Der Verkauf der ehemaligen MAN-Zentrale ist offiziell bestätigt: Der Immobilienfonds GSAI II von Imaxxam sicherte sich das voll vermietete Bürogebäude „Cityflow“ in Schwabing. Der Standort punktet mit guter Anbindung, ESG-Merkmalen und Potenzial zur Weiterentwicklung im Core-Segment.

