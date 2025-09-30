Ehemalige MAN-Zentrale
Imaxxam kauft voll vermietetes Büroobjekt „Cityflow“ in München
Der Verkauf der ehemaligen MAN-Zentrale ist offiziell bestätigt: Der Immobilienfonds GSAI II von Imaxxam sicherte sich das voll vermietete Bürogebäude „Cityflow“ in Schwabing. Der Standort punktet mit guter Anbindung, ESG-Merkmalen und Potenzial zur Weiterentwicklung im Core-Segment.
Die kernsanierte Immobilie in der Ungererstraße 67-69 verfügt über rund 8.215 m² Mietfläche verteilt auf sechs Etagen sowie 101 Tiefgaragenstellplätze. Das Bürogebäude ist voll vermietet, Hauptmieter ist Volkswagen. Verkäufer des Objekts ist ein geschlossener Publikumsfonds der Real I.S. Die Transaktion wurde als Asset-Deal strukturiert.
„Mit dem ,Cityflow‘ sichern wir uns ein modernes Bürogebäude in einer der gefragtesten Lagen Münchens. Es überzeugt nicht nur durch seine hervorragende Anbindung an das U-Bahn-Netz sowie den Mittleren Ring, sondern auch durch seinen flexiblen Grundriss. Für unsere Investoren besonders attraktiv ist der bonitätsstarke und standorttreue Mieter. Zudem erfüllt das Objekt bereits eine hohe ESG-Konformität durch seinen Fernwärmeanschluss, E-Ladesäulen sowie Fenster samt Wärmeschutzisolierung und Lamellensonnenschutz. Ziel ist es dennoch, gemeinsam mit dem Mieter weitere zukunftsorientierte Potenziale zu heben und das Objekt noch nachhaltiger zu entwickeln, womit es ideal in unsere Investitionsstrategie im Core-Segment passt“, erklärt Nina Homeyer, Geschäftsführerin bei Imaxxam.
Das „Cityflow“-Gebäude wurde 1986 erbaut und 2009 kernsaniert. In den Jahren 2016 und 2022 fanden weitere Renovierungsmaßnahmen in der sechs Etagen hohen Immobilie statt. Dabei wurden Fassade und Ausstattung auf einen hochwertigen Standard gebracht. Großzügige Fensterflächen sorgen für eine helle Arbeitsatmosphäre. Die flexible Flächenaufteilung ermöglicht eine effiziente Raumnutzung, in der alle modernen Büroformen darstellbar sind. Das barrierefrei zugängliche Gebäude wird mit Fernwärme beheizt und über zwei RLT-Geräte gekühlt. Ein Großteil der 101 Tiefgaragenstellplätze ist mit E-Ladesäulen ausgestattet.
Der Standort des „Cityflow“ im Münchner Stadtteil Schwabing zeichnet sich durch eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus: Die U-Bahn-Station „Nordfriedhof“ (U6) ist nur wenige Meter entfernt, ebenso mehrere Buslinien. Auch die relevante Verkehrsader Mittlerer Ring ist mit dem Auto schnell erreichbar, wodurch eine gute Anbindung an die Innenstadt, den Münchner Flughafen und weitere Autobahnen gegeben ist. Im direkten Umfeld befinden sich zahlreiche gastronomische Angebote, Einkaufsmöglichkeiten sowie der Englische Garten – was den Stadtteil Schwabing zu einem begehrten Standort für Unternehmen macht.
Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von Noerr begleitet, die technische und umweltbezogene Prüfung von W+S Real Estate Services. Die Beratung des Verkäufers übernahm Colliers.