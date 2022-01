Imaxxam kauft ehemaliges BG Bau-Hochhaus für Spezial-AIFs

Der Assetmanager kauft für zwei Spezial-AIFs den Büro- und Uni-Campus „HoST“ (House of Science and Transfer) im Frankfurter Nordend von Max Baum. Der Projektentwickler hat das ehemalige BG Bau-Hochhaus in den letzten Monaten erfolgreich neu positioniert. Der Kaufpreis lag im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

.

Max Baum Immobilien hat den in 2020 erworbenen Gebäudekomplex in der Hungener Straße 6, der aus insgesamt drei Bauteilen besteht, umfangreich saniert und modernisiert. Die auf dem 8.600 m² großen Grundstück stehenden Gebäude umfassen eine Mietfläche von rund 16.500 m² und 230 Außen- und Tiefgaragen-Stellplätzen. Hauptmieter in den Gebäuden mit langfristigem Mietvertrag ist die „Frankfurt University of Applied Sciences“ in Ergänzung zu dem in direkter Nachbarschaft ca. 300 m entfernten zentralen Unicampus.



Das House of Science and Transfer (HoST) der Frankfurt UAS ist der Raum, um Ideen, Wissen und Technologien aus der Frankfurt UAS in die Praxis zu bringen und gleichzeitig Ideen, Wissen und Impulse aus der Praxis aufzunehmen. Um die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen, befinden sich neben der Frankfurt University of Applied Sciences daher auch Mieter aus dem Frankfurter Wirtschaftsleben im Gebäude.



Der Ankauf erfolgte für zwei Spezial-AIFs der Union Investment. Die Spezial-AIFs „German Small Asset Invest“ und „German Small Asset Invest II“ investieren deutschlandweit in wertstabile Gewerbe- und Wohnimmobilien. „Mit dem HoST Campus haben wir uns eine funktionale Immobilie in verkehrsgünstiger Stadtlage für unsere Spezial-AIFs gesichert, welche uns solide und nachhaltige Mieteinnahmen gewährleistet.“, kommentiert Christoph Geißler, Geschäftsführer der Imaxxam.



Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde für die Käuferseite GSK Stockmann tätig. Für die technische Due Diligence war GFP Goldschmidt Fischer Schütz Projektmanagementgesellschaft mbH verantwortlich. Die juristische Beratung auf Käuferseite erfolgte durch GSK Stockmann und für den Verkäufer durch bhp Bögner Hensel & Partner. Vermittelt wurde der Abschluss durch Jones Lang LaSalle SE.