Imaxxam kauft B&B Hotel im Zentrum von Hagen

Imaxxam hat für seinen Immobilienfonds „German Small Asset Invest“ ein neu errichtetes Hotel in zentraler Lage von Hagen von der Weimer Wohnbau erworben. Das Haus mit 85 Zimmern ist langfristig an B&B Hotels Germany vermietet und verfügt über 2.695 m² Mietfläche. „Mit dem Ankauf dieses Hotel-Neubaus sichern wir uns eine ESG-konforme Immobilie in bester Lage Hagens“, sagt Christoph Geißler von Imaxxam.

.