85 Zimmer am Hauptbahnhof
Imaxxam kauft B&B Hotel im Zentrum von Hagen
Imaxxam hat für seinen Immobilienfonds „German Small Asset Invest“ ein neu errichtetes Hotel in zentraler Lage von Hagen von der Weimer Wohnbau erworben. Das Haus mit 85 Zimmern ist langfristig an B&B Hotels Germany vermietet und verfügt über 2.695 m² Mietfläche. „Mit dem Ankauf dieses Hotel-Neubaus sichern wir uns eine ESG-konforme Immobilie in bester Lage Hagens“, sagt Christoph Geißler von Imaxxam.
Das Objekt an der Graf-von-Galen-Straße 14, Ecke Am Hauptbahnhof umfasst rund 2.695 m² Mietfläche und bietet 85 moderne Gästezimmer. Das 2024 errichtete Hotel ist langfristig an B&B Hotels Germany als bonitätsstarken Single Tenant vermietet. Verkäufer ist die Weimer Wohnbau. Die Transaktion wurde als Asset-Deal strukturiert. Das Portfolio-, Asset- sowie Property-Management des Hotelobjekts wird komplett von Imaxxam übernommen.
„Mit dem Ankauf dieses Hotel-Neubaus sichern wir uns eine ESG-konforme Immobilie in bester Lage Hagens mit einem äußerst verlässlichen Mieter. Die Nähe zum Hauptbahnhof und die stetig steigende Nachfrage im Geschäftsreisesegment machen das moderne Objekt zu einer wertvollen Ergänzung unseres Fonds. Besonders freut es uns, dass sich das Hotel langfristig auf dem CRREM-Pfad befindet, was die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Investments unterstreicht“, sagt Christoph Geißler, Geschäftsführer bei Imaxxam.
Das Hotelgebäude weist ein innovatives Raumkonzept für seine 85 Gästezimmer auf. Angeboten werden unterschiedliche Kategorien: von Doppel- und Familienzimmern bis hin zu barrierefreien Zimmern. Das Erdgeschoss umfasst neben den Hotelzugängen den Check-in-Bereich mit angrenzender Lobby, Rezeption, Büro- und Serviceräume sowie Technik- und Betriebsräume. Der Frühstücksraum befindet sich im ersten Obergeschoss. Zur Ausstattung des Hotels zählen zudem eine individuell steuerbare Klimatisierung pro Zimmer, eine Luft-Wärme-Pumpe, eine Lüftungsanlage sowie eine Solaranlage auf dem Dach. Ergänzt wird das Angebot durch 17 Parkplätze mit zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Die zentrale Lage direkt am Hagener Hauptbahnhof ermöglicht Gästen wie auch den Hotelangestellten einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Verkehrswegen der Stadt und bietet eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz – lokal wie überregional. Städte wie Dortmund, Bochum und Düsseldorf sind somit schnell erreichbar und erhöhen die Attraktivität des Standorts Hagen für Geschäftsreisende. Auch der Flughafen Dortmund ist nicht weit entfernt (25 km). Neben Geschäftsreisenden sichern zudem Studierende der in Hagen ansässigen Fernuniversität die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten. Während ihres Studiums nehmen sie auch diverse Präsenzveranstaltungen und Prüfungen vor Ort wahr. Zahlreiche Einrichtungen des täglichen Bedarfs sowie gastronomische und kulturelle Angebote befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hotels.
Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von GSK Stockmann durchgeführt, die technische Prüfung von Dipl.-Ing. Schultz, Ingenieurbüro für Bauwesen.