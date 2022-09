Imaxxam kauft Augsburger B&B Hotel für Spezial-AIF

Imaxxam Asset Management hat für den Spezialfonds „German Small Asset Invest“ der Union Investment erneut erfolgreich investiert. Im Rahmen eines Asset Deals wechselt das B&B Hotel Augsburg-West in das Sondervermögen des Fonds.

.

„Mit der optimalen Positionierung des B&B Hotels in Augsburg in der sich unmittelbaren Nachbarschaft befindlichen Universitätsklinikum Augsburg haben wir für unseren Immobilien-Spezial-AIF eine moderne Hotelimmobilie mit hochwertiger Ausstattung gesichert, welche solide und nachhaltige Mieteinnahmen garantiert und uns weiteres Entwicklungspotential bereithält“, kommentiert Christoph Geißler, Geschäftsführer der Imaxxam Asset Management GmbH.



Bei dem Objekt handelt es sich um ein modernes viergeschossiges Hotelgebäude mit einer Bruttogeschossfläche von über 3.557 m². Langfristiger Mieter ist die B&B Hotels Germany GmbH, die im vergangenen Jahr die Eröffnung des B&B Hotel Augsburg-West feierte. Die zeitlos und hell eingerichteten 124 Zimmer verfügen über eine proportionierte Zimmergröße von rund 14,5 m². Zusätzlich stehen innerhalb der großzügigen und gepflegten Außenanlage 55 Stellplätze zur Verfügung.



Veräußert wurde die Liegenschaft in der Werner-Heisenberg-Straße 11 von der B&B Hotel. Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von der Käuferseite GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB beauftragt. Die technische Due Diligence erfolgte durch W+S Real Estate Services GmbH. Die Verkäuferseite wurde im Rahmen der Transaktion rechtlich beraten von Glock Liphart Probst & Partner Rechtsanwälte mbB und steuerlich von ETL Bayern Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft.