Imaxxam investiert für Volksbank Mittelhessen in Gießen

Imaxxam erwirbt für die Volksbank Mittelhessen zwei Seminar- und Verwaltungsgebäude vom Projektentwickler Mittelhessische Wohnen Gießen, die mit den Ankäufen ihren Immobilienfonds um zwei zukunftsorientierte Neubauten erweitert. Die DGNB-Gold zertifizierten Gebäude sind langfristig an das Land Hessen vermietet.

.

„Eine in jeder Hinsicht nachhaltige Investition in unsere Heimat“ freut sich Dr. Peter Hanker, Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhessen. „Die erstklassige Bonität der Mieter verbunden mit dem DGNB-Gold-Standard der Objekte und die erzielten Kaufpreise passen hervorragend in unser Fondsportfolio und zeigen, dass kluge Investitionen auch in anspruchsvollen Zeiten im gewerblichen Immobilienmarkt möglich sind.“



Der neue Hauptstandort der Hessischen Lehrkräfteakademie liegt auf dem 2,5 ha großen ehemaligen Güterbahnhofareal gegenüber des Gießener Hauptbahnhofs - ein idealer Standort für die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das im Energiestandard GEG -50 % konzipierte Gebäude verfügt über eine moderne Grundrissgestaltung mit ca. 7.000 m² Mietfläche, die sich auf 8 Geschosse erstreckt. Die zukünftige Fort-, Aus- und Weiterbildungsstätte der hessischen Lehrerinnen und Lehrer wird zum 01.04.2024 an den Mieter übergeben.



In unmittelbarer Nähe des universitären Campus Philosophikum I und II entsteht ein neues Seminar- und Verwaltungsgebäude der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Mietfläche von ca. 4.700 m² erstreckt sich über 5 Geschosse und wird zum 01.01.2025 an den Mieter übergeben.



Beide Gebäude verfügen über eine Photovoltaikanlage, Ladepunkte für E-Autos und E-Fahrräder, sind vollumfänglich barrierefrei und für die Zertifizierung DGNB-Gold vorgesehen. Durch die DGNB-Gold-Konzeption für nachhaltiges Bauen wird betriebliche Effizienz, ein geringerer CO2-Ausstoß, niedrige Betriebskosten sowie eine moderne digitale Infrastruktur gewährleistet.



„Mit diesen zwei Neubauten setzen wir weitere attraktive Projekte mit zukunftsweisenden Nachhaltigkeits- und Energiestandards um. Das entspricht voll und ganz unseren eigenen wie auch den Bestrebungen unserer Investoren und Partnern, sozial- und umweltverträgliche Immobilien zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir das Land Hessen als Mieter gewinnen konnten und somit nachhaltigen Raum für Bildung schaffen“, ergänzt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Imaxxam.



Der Kaufpreis für beide Objekte wird auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Auf Käuferseite war die Imaxxam Asset Management GmbH beratend tätig, die sowohl das Asset Management sowie die Steuerung des Property Managements übernehmen wird.