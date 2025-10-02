Asset Deal
Imaxxam erwirbt Teil der Reiterstaffel Offices von Bauwens und Swiss Life
Imaxxam hat im Rahmen eines exklusiven Clubdeals ein im Frühjahr fertiggestelltes Bürogebäude der „Reiterstaffel Offices“ in Köln von Bauwens Development und Swiss Life Asset Managers erworben. Die 6.000 m² große Immobilie ist langfristig an die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main vermietet und überzeugt mit DGNB-Platin-Zertifizierung sowie nachhaltiger Technik.
„Die Reiterstaffel Offices sind ein Investment mit besonderem Weitblick“, sagte Nina Homeyer, Geschäftsführerin von Imaxxam, die sich die Immobilie im Rahmen eines exklusiven Clubdeals gesichert hat. Das im Frühjahr fertiggestellte Gebäude bietet auf 6.200 m² flexible Grundrisse, nachhaltige Gebäudetechnik und 79 Tiefgaragenstellplätze. Das Objekt ist bereits langfristig an die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG vermietet, die ihre neuen Räumlichkeiten bereits bezogen hat .
Der Büroneubau überzeugt durch moderne Architektur und hochwertige Materialien. Nahezu stützenfreie Grundrisse der sechs Etagen ermöglichen maximale Flexibilität. Dank lichtdurchfluteter Büros und flexiblen Arbeitsplatzkonzepten bietet die Immobilie ein attraktives Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten. Lounge-Bereiche, begrünte Terrassen und ein Café steigern die Aufenthaltsqualität.
Das Gebäude ist DGNB-Platin-zertifiziert und verfügt über ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept: Photovoltaikanlage, Fernwärme, Gründächer mit Baumbestand, Mobilitätslösungen wie E-Bike-Ladestationen sowie Green-Lease-Klauseln. Smart-Technology-Lösungen und ein integriertes Parkraummanagementsystem runden die Ausstattung ab.
„Mit den Reiterstaffel Offices haben wir einen attraktiven Unternehmensstandort geschaffen. Die erfolgreiche Vermietung an die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main und der Verkauf an Imaxxam markieren wichtige Meilensteine – nun konzentrieren wir uns auf die Vermarktung der letzten Flächen des gesamten Quartiers“, sagt Alexander Jacobi, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwens Development.
Der Standort in der Gaedestraße 7-9 im Kölner Süden überzeugt durch die Nähe zum Stadtzentrum und zum exklusiven Wohnviertel Marienburg. Gastronomie- und Versorgungsangebote sind fußläufig erreichbar. Die Haltestelle „Gaedestraße“ bindet das Quartier an den Hauptbahnhof an – ab 2028 mit der neuen U-Bahn-Linie in nur zwölf Minuten. Über die Autobahnen A 1, A 3, A 4 und A 555 bestehen direkte Verbindungen in die Region. Der Flughafen Köln/Bonn ist rund 15 Kilometer entfernt.
Die rechtliche und steuerliche Due Diligence übernahm Norton Rose Fulbright, die technische und umweltbezogene Prüfung Kroll Germany. Verkäuferseitig wurden Bauwens und Swiss Life Asset Managers von JLL als Makler sowie von RSM Ebner & Stolz rechtlich beraten.