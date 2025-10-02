Imaxxam erwirbt Teil der Reiterstaffel Offices von Bauwens und Swiss Life

Imaxxam hat im Rahmen eines exklusiven Clubdeals ein im Frühjahr fertiggestelltes Bürogebäude der „Reiterstaffel Offices“ in Köln von Bauwens Development und Swiss Life Asset Managers erworben. Die 6.000 m² große Immobilie ist langfristig an die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main vermietet und überzeugt mit DGNB-Platin-Zertifizierung sowie nachhaltiger Technik.

.