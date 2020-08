Imaxxam kauf Büroensemble der Swift Holding in Bad Homburg

Für den zum Jahresbeginn 2020 neu aufgelegten Spezialfonds German Small Asset Invest, den die Imaxxam Asset Management GmbH für von Union Investment betreute Anleger managt, konnte nun ein weiteres Objekt erworben werden. Das Büroensemble in der Saalburgstraße 155-157 in Bad Homburg, wechselt in den Bestand des Fonds. Die Liegenschaft wurde vom Frankfurter Projektentwickler und Family Office Swift Holding GmbH in Form eines Asset Deals veräußert. Damit hat der Assetmanager für den Spezialfonds sein drittes Objekt binnen zwei Monaten erworben. Im Juli kaufte er bereits das Schlick-Center in Neuwied sowie das Quartier Ruhr-Aue in Herdecke.

.

Das 1987 errichtete Büroensemble liegt im hessischen Bad Homburg mitten in der Metropolregion Frankfurt. Der 2019/2020 umfassend modernisierte und revitalisierte Bürokomplex verfügt über etwa 16.166 m² vermietbare Fläche, wovon ca. 7.400 m² an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet sind.



Auf Verkäuferseite war Bethge Rechtsanwälte und Steuerberater Sauer aus Stuttgart tätig. Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde für die Käuferseite Kucera Rechtsanwälte Steuerberater Notar Partnerschaft mbB, Frankfurt tätig. Für die technische Due Diligence war das Ing.-und Sachverständigenbüro Schultz, Wetzlar verantwortlich.