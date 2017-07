Imat-uve GmbH mieten ca. 710 m² Gewerbeparkfläche in Mönchengladbach an

Das Entwicklungs- und Engineering-Unternehmen im Automotivebereich, die Imat-uve GmbH, hat rund 710 m² Hallen- und Büroflächen im Light Industrial Park Willicher Damm 109-145 in Mönchengladbach angemietet und vergrößert seine Kapazitäten am Standort. Die Flächen werden in den kommenden Wochen bereits bezogen. Anteon Immobilien, Mitglied von German Property Partners (GPP), waren beratend und vermittelnd tätig. Die Liegenschaft gehört zum BEOS Corporate Real Estate Fund Germany III, der von der BEOS AG gemanagt wird.

