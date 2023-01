Imad Abdallah verlässt Aareon

Nach 12 Jahren verlässt Dr. Imad Abdallah, Chief Digital and Ventures Officer von Aareon, das Unternehmen. Seine Position wird nicht nachbesetzt.

Dr. Imad Abdallah, als Chief Digital and Ventures Officer (CDVO) seit 2019 Mitglied des Vorstands der Aareon AG, dem führenden Technologieunternehmen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, verlässt das Unternehmen zum 31. März 2023 auf eigenen Wunsch. Sein Bereich wird auf die anderen Ressort übergeben. Die Weiterentwicklung der Technologien wird in das Vorstandsressort von Chief Technology Officer (CTO) Dr. André Rasquin, Produktmanagement und Produktstrategie in das Vertriebsressort von Chief Revenue Officer (CRO) Rumyana Trencheva integriert.