Im sächsischen Geyer folgt Tedi-Markt auf Netto-Discounter

Tedi eröffnet eine Filiale im sächsischen Geyer. Dazu hat das Unternehmen in der Ehrenfriedersdorfer Straße 23 einen Fachmarkt mit rund 1.000 m² angemietet. Die Fläche soll voraussichtlich im Herbst bezogen werden, wenn der bisherige Nutzer Netto in eine Neuentwicklung auf dem Nachbargrundstück umzieht. Das Objekt in der Erzgebirge-Stadt gehört einem institutionellen Investor. JLL hat den Eigentümer beraten und die Anmietung im Rahmen eines Asset-Management-Mandates vermittelt.

